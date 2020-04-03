ATTENTION: Flash flood warning for White County due to dam failure
Posted By Kim Swindell Wood | April 3, 2020 7:18 pm
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN NASHVILLE HAS ISSUED A
* FLASH FLOOD WARNING FOR…
A DAM FAILURE IN…
NORTHEASTERN WHITE COUNTY IN MIDDLE TENNESSEE…
SOUTH CENTRAL PUTNAM COUNTY IN MIDDLE TENNESSEE…
* UNTIL 115 AM CDT SATURDAY.
* AT 707 PM CDT, COUNTY DISPATCH REPORTED THE WRIGHT’S LAKE DAM
FAILED CAUSING FLASH FLOODING DOWNSTREAM ON CALFKILLER HIGHWAY.
HAZARD…FLASH FLOODING FROM A DAM FAILURE.
SOURCE…COUNTY DISPATCH.
IMPACT…FLOODING OF SMALL CREEKS AND STREAMS, URBAN AREAS,
HIGHWAYS, STREETS AND UNDERPASSES AS WELL AS OTHER
DRAINAGE AND LOW LYING AREAS.
* THIS FLOODING WILL REMAIN OVER MAINLY RURAL AREAS OF NORTHEASTERN
WHITE AND SOUTH CENTRAL PUTNAM COUNTIES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS…
MOVE TO HIGHER GROUND NOW. ACT QUICKLY TO PROTECT YOUR LIFE.
BE ESPECIALLY CAUTIOUS AT NIGHT WHEN IT IS HARDER TO RECOGNIZE THE
DANGERS OF FLOODING.
A FLASH FLOOD WARNING MEANS THAT FLOODING IS IMMINENT OR OCCURRING.
IF YOU ARE IN THE WARNED AREA MOVE TO HIGHER GROUND IMMEDIATELY.
RESIDENTS LIVING ALONG STREAMS AND CREEKS SHOULD TAKE IMMEDIATE
PRECAUTIONS TO PROTECT LIFE AND PROPERTY.
&&
FLASH FLOOD…OBSERVED;
DAM FAILURE…OCCURRING
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